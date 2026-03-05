Реакция украинской стороны на освобождение из российского плена двух этнических венгров из Закарпатья, сражавшихся в составе ВСУ, показывает отсутствие здравомыслия у Киева, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах венгерского посольства в Киеве, чтобы выразить недовольство случившимся, передает агентство MTI.

Украинцы практически полностью утратили здравомыслие, способность к суждению, а если говорить еще более откровенно, то они просто потеряли рассудок. Ведь мы вернули домой из российского плена двух венгров, которых украинцы силой отправили на войну и которые едва не погибли на фронте, — сказал Сийярто.

Венгерский министр обратился к Киеву с требованием оставить спасенных в покое, отметив, что им нет дела до этих людей. Освобождение бывших военнопленных стало возможным благодаря решению президента России Владимира Путина, который откликнулся на просьбу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Путин принял решение освободить из плена ВС РФ двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины. Ночью Сийярто лично доставил их самолетом из Москвы в Будапешт.