Британские истребители вылетели в сторону Катара Стармер: Британия отправила еще четыре истребителя в Катар для усиления обороны

Великобритания отправила в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon для усиления британской оборонительной эскадрильи на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, объявил премьер-министр страны Кир Стармер в телевизионном обращении. По его словам, таким образом Лондон отвечает на запросы, отправленные союзниками в регионе.

Мы отвечаем на запросы о помощи от наших союзников в регионе. Сегодня я могу объявить, что мы направляем четыре дополнительных самолета Typhoon для нашей эскадрильи в Катаре, которые усилят наши оборонительные операции в Катаре и по всему региону, — высказался Стармер.

Ранее сообщалось, что два иранских бомбардировщика Су-24 были «в двух минутах» от удара по крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, прежде чем их сбили военно-воздушные силы Катара. По информации источников, целями бомбардировщиков были авиабаза Аль-Удейд, на которой обычно находятся 10 тыс. американских военнослужащих, и Рас-Лаффан — ключевой объект по переработке природного газа и основа экономики Катара.