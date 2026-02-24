Москвичам пообещали резкое потепление в первый день календарной весны

Москвичам пообещали резкое потепление в первый день календарной весны Гидрометцентр РФ: 1 марта в Москве потеплеет до плюс четырех градусов

Температура воздуха в Москве 1 марта может повыситься до плюс четырех градусов, сообщила ТАСС пресс-служба Гидрометцентра РФ. Там отметили, что в столице возможны небольшие осадки и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Ожидается, что 1 марта <…> температура воздуха в столице и области может составить от минус одного до плюс четырех градусов, — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что 28 февраля столбики термометров покажут от минус трех до плюс двух градусов. Они пояснили, что повышение температур до положительных значений связано с влиянием Атлантического океана.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая весна может наступить в Москве в середине марта. Он рассказал, что по текущему прогнозу температура воздуха в следующем месяце будет на один — три градуса выше климатической нормы.

До этого метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в начале марта в Россию придет арктическое похолодание. Ночью температура в Москве может опуститься до минус восьми градусов, а днем будет около нуля.