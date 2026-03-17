Назначена новая дата выборов в парламент Гагаузской автономии Выборы в парламент Гагаузской автономии перенесены с 22 марта на 21 июня

Очередные выборы в Народное собрание Гагаузской автономии Молдавии пройдут 21 июня, следует из трансляции заседания парламента на официальном YouTube-канале. Новую дату объявил вице-председатель парламента Николай Орманжи. Голосование, которое должно было состояться 22 марта, было отменено.

Большинством голосов было поддержано назначение выборов на 21 июня, — сказал Орманжи.

В конце января депутат Народного собрания Гагаузской автономии (НСГ) Григорий Дюльгер сообщил, что парламент назначит новую дату выборов после срыва подготовки к голосованию 22 марта, который произошел из-за обращения в суд Госканцелярии Молдавии. Региональный парламент принял ряд решений для выхода из юридического тупика.

Тем временем глава региона Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии через Конституционный суд пытаются лишить Гагаузию полномочий, предусмотренных законом об автономии, чтобы в дальнейшем упразднить ее. Так она прокомментировала предложение Министерства юстиции Молдавии оспорить в КС полномочия руководства автономии в вопросах проведения выборов и назначения глав силовых ведомств.