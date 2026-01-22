Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:44

Выборы в Гагаузии отложили после вмешательства Госканцелярии Молдавии

Народное собрание Гагаузии назначит новую дату парламентских выборов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ) назначит новую дату выборов после срыва подготовки к голосованию 22 марта, который произошел из-за обращения в суд Госканцелярии Молдавии, сообщил ТАСС депутат НСГ Григорий Дюльгер. Региональный парламент принял ряд решений для выхода из юридического тупика.

На сегодняшнем заседании депутаты приняли ряд решений для выхода из правовой коллизии, чтобы мы могли дальше принимать законы. <…> Сейчас мы ждем окончательного решения суда. После этого мы сможем назначить новую дату выборов, — сказал депутат.

Ранее стало известно, что Молдавия начала процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров. Власти приняли решение расторгнуть ключевые документы СНГ.

Среди них устав, подписанный в Минске 22 января 1993 года, соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и дополнительный протокол к соглашению от 21 декабря 1991 года. После уведомления процедура формально займет не менее года, в течение которого будут согласованы все технические и юридические формальности выхода.

Гагаузия
Молдавия
выборы
парламенты
