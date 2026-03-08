На Западе узнали о секретных планах США и Израиля по урану Ирана

Американская и израильская стороны на позднем этапе конфликта с Ираном рассматривали возможность ввода специальных подразделений на иранскую территорию для захвата запасов высокообогащенного урана, сообщает Axios со ссылкой на четыре осведомленных источника. По данным портала, чиновник администрации США подтвердил, что обсуждались два сценария: полный вывоз материала либо его «разбавление» на месте силами привлеченных экспертов.

США и Израиль обсуждали отправку в Иран специальных сил для захвата запасов высокообогащенного урана в более позднюю стадию войны, — говорится в материале.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет страны принял решение воздерживаться от ударов по государствам региона при отсутствии атак с их территории. Он также выразил соболезнования соседним странам.

Кроме того, американские журналисты сообщают, что Иран подготовил трехступенчатую операцию под названием «Безумец», направленную против США и Израиля, целью которой является максимальное удорожание конфликта для всех вовлеченных сторон. Согласно плану, предусмотрены удары по израильским территориям и атаки на американские военные объекты, размещенные в арабских государствах.