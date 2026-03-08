Ощадбанк раскрыл масштабы перевозки украинских ценностей через границу

Украинские банки перевозят ценности через границу исключительно наземным транспортом фактически еженедельно, сообщается на сайте Ощадбанка в связи с задержанием его инкассаторских машин в Венгрии. Задержанный груз следовал из Австрии на Украину, поскольку принадлежал финучреждению, заявили представители банка.

В ходе <...> военного конфликта перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки проходят в среднем еженедельно, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о задержании в Будапеште семерых сотрудников государственного Ощадбанка — граждан страны. Дипломат обвинил венгерские власти в захвате заложников, хищении имущества и государственном терроризме.

Кроме того, в Ощадбанке сообщили, что его инкассаторы, задержанные в Венгрии, перевозили значительную сумму денег и драгоценный металл. Речь о $40 млн (3,17 млрд рублей), €35 млн (3,2 млрд рублей) и 9 кг золота. Транспортировка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Райффайзен Банком.