08 марта 2026 в 11:02

Юрист ответил, оспорит ли блогерша дело за рекламу на YouTube

Юрист Русяев: блогер Поснова может оспорить дело ФАС за рекламу на YouTube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Александра Поснова, опубликовавшая определение ФАС о возбуждении в отношении нее дела за рекламную интеграцию на видеохостинге YouTube, может оспорить обвинение, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, девушке нужно доказать, что на момент публикации рекламы ресурс не был под ограничениями.

Поснова справедливо указывает, что YouTube формально не запрещен на территории России. Замедление трафика и полноценное ограничение доступа через реестры Роскомнадзора в правовом смысле могут означать совершенно разные вещи. Именно на этом строится потенциальная линия защиты в суде. Если в конкретном деле удастся доказать, что на дату размещения рекламы ресурс не имел формального статуса «ограниченного» по процедурам законодательства об информации, решение ФАС может быть оспорено, — заявил Русяев.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против блогерши по факту распространения рекламы на YouTube. В своем Telegram-канале Поснова сообщила, что уведомление пришло накануне, тогда же ей стало известно об аналогичном деле в отношении рекламы в мессенджере.

