Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:42

Юрист предупредила дачников о повышении штрафов за сорняки

Юрист Жмурко: дачники могут заплатить за борщевик на участке до 50 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Борщевик на участке может стоить дачникам до 50 тыс. рублей штрафа, рассказала KP.RU адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко. Она отметила, что ответственность будут нести как собственники, так и арендаторы и землепользователи.

Под действие закона подпадают в том числе владельцы садовых и дачных участков. Штрафы для граждан — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., для юрлиц (садового товарищества как организации) — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей, — рассказала Жмурко.

Она отметила, что в некоторых регионах штрафы за борщевик на участке уже действовали, однако суммы были меньше. По ее словам, полный перечень сорняков, за которые дачников могут оштрафовать, в большинстве регионов еще находится в разработке.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что с 2026 года собственников, которые не используют приобретенные для садоводства или дачного строительства участки в течение трех лет, могут привлечь к ответственности. Он пояснил, что штраф составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

Читайте также
Этот многолетник превратит вашу клумбу в россыпь персиковых горошин — роскошное цветение без заморочек и сложных манипуляций
Общество
Этот многолетник превратит вашу клумбу в россыпь персиковых горошин — роскошное цветение без заморочек и сложных манипуляций
В Госдуме дали советы, как защитить дачный участок от затопления весной
Власть
В Госдуме дали советы, как защитить дачный участок от затопления весной
Сорняки больше не пробьются: чем засыпать швы плитки, чтобы забыть о траве на годы
Общество
Сорняки больше не пробьются: чем засыпать швы плитки, чтобы забыть о траве на годы
Дачникам пригрозили штрафами за борщевик
Общество
Дачникам пригрозили штрафами за борщевик
Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате
Регионы
Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате
дачники
сорняки
штрафы
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт рассказал о главной опасности на дороге в межсезонье
Раскрыта судьба семерых задержанных в Венгрии инкассаторов «Ощадбанка»
«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый кризис
«Пока не поздно»: в ЕС забили тревогу из-за Ирана и укрепления позиции РФ
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.