Юрист предупредила дачников о повышении штрафов за сорняки Юрист Жмурко: дачники могут заплатить за борщевик на участке до 50 тыс. рублей

Борщевик на участке может стоить дачникам до 50 тыс. рублей штрафа, рассказала KP.RU адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко. Она отметила, что ответственность будут нести как собственники, так и арендаторы и землепользователи.

Под действие закона подпадают в том числе владельцы садовых и дачных участков. Штрафы для граждан — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., для юрлиц (садового товарищества как организации) — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей, — рассказала Жмурко.

Она отметила, что в некоторых регионах штрафы за борщевик на участке уже действовали, однако суммы были меньше. По ее словам, полный перечень сорняков, за которые дачников могут оштрафовать, в большинстве регионов еще находится в разработке.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что с 2026 года собственников, которые не используют приобретенные для садоводства или дачного строительства участки в течение трех лет, могут привлечь к ответственности. Он пояснил, что штраф составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.