06 марта 2026 в 15:00

С этим цветком ваш сад превратится в ожерелье из жемчужных бус — нежных, воздушных и совершенно неприхотливых

Фото: D-NEWS.ru
С этим цветком ваш сад превратится в ожерелье из жемчужных бус — нежных, воздушных и совершенно неприхотливых. Тысячелистник птармика «Белый жемчуг» — это удивительный многолетник, который превращает клубу в настоящее облако из нежных бусин.

Его махровые соцветия, собранные в рыхлые щитки, напоминают россыпь мелких жемчужин, парящих над ажурной зеленью. Цветение начинается в июле и длится до сентября, наполняя сад свежестью и лёгкостью. В отличие от своих луговых собратьев, этот сорт не агрессивен, не разрастается бесконтрольно и сохраняет аккуратную форму.

Ему не нужны частые поливы, подкормки или укрытия на зиму — достаточно посадить на солнечном месте и изредка любоваться результатом. Высокие, до 70 см, прочные цветоносы идеально подходят для срезки: букеты из «жемчужин» стоят в воде до двух недель, сохраняя свежесть. А осенью соцветия можно засушить для зимних композиций.

Посадите это белоснежное чудо однажды — и каждое лето ваш сад будет утопать в нежном кружеве, не требуя от вас почти никаких забот.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
