Клумба без перерыва с апреля до октября: 10 цветов — какие семена купить, чтобы сад цвел до осени

Многие мечтают о клумбе, которая будет радовать цветами все лето и осень. Секрет прост: нужно подобрать растения с разными сроками цветения. Тогда одни цветы будут сменять другие, и клумба останется яркой с ранней весны до первых заморозков.
Вот 10 цветов, из которых легко создать клумбу непрерывного цветения.
- Маргаритка — один из самых ранних цветов. Она зацветает уже в апреле–мае и отлично подходит для переднего края клумбы.
- Незабудка — нежные голубые цветы, которые украшают сад в мае. Хорошо смотрится рядом с весенними луковичными.
- Анютины глазки — яркие и очень выносливые цветы, которые цветут с весны и часто держатся до начала лета.
- Иберис — компактное растение с белыми или розовыми соцветиями, которое активно цветет в мае–июне.
- Петуния — один из самых популярных летних цветов. Цветет почти все лето и отлично подходит для клумб и кашпо.
- Бархатцы — неприхотливые и яркие растения, которые украшают сад с июня до поздней осени.
- Лобелия — образует нежные голубые «облака» цветов, идеально подходит для бордюров и контейнеров.
- Цинния — крупные яркие цветы, которые цветут с середины лета до осени.
- Космея — легкие воздушные цветы, которые создают ощущение летнего сада и цветут до заморозков.
- Астра — настоящий символ осени. Она начинает цвести в августе и украшает клумбы до октября.
Если правильно подобрать такие растения, клумба будет постоянно меняться и радовать цветами почти полгода — с первых теплых дней весны до холодной осени.