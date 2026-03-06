Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:40

Клумба без перерыва с апреля до октября: 10 цветов — какие семена купить, чтобы сад цвел до осени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие мечтают о клумбе, которая будет радовать цветами все лето и осень. Секрет прост: нужно подобрать растения с разными сроками цветения. Тогда одни цветы будут сменять другие, и клумба останется яркой с ранней весны до первых заморозков.

Вот 10 цветов, из которых легко создать клумбу непрерывного цветения.

  1. Маргаритка — один из самых ранних цветов. Она зацветает уже в апреле–мае и отлично подходит для переднего края клумбы.
  2. Незабудка — нежные голубые цветы, которые украшают сад в мае. Хорошо смотрится рядом с весенними луковичными.
  3. Анютины глазки — яркие и очень выносливые цветы, которые цветут с весны и часто держатся до начала лета.
  4. Иберис — компактное растение с белыми или розовыми соцветиями, которое активно цветет в мае–июне.
  5. Петуния — один из самых популярных летних цветов. Цветет почти все лето и отлично подходит для клумб и кашпо.
  6. Бархатцы — неприхотливые и яркие растения, которые украшают сад с июня до поздней осени.
  7. Лобелия — образует нежные голубые «облака» цветов, идеально подходит для бордюров и контейнеров.
  8. Цинния — крупные яркие цветы, которые цветут с середины лета до осени.
  9. Космея — легкие воздушные цветы, которые создают ощущение летнего сада и цветут до заморозков.
  10. Астра — настоящий символ осени. Она начинает цвести в августе и украшает клумбы до октября.

Если правильно подобрать такие растения, клумба будет постоянно меняться и радовать цветами почти полгода — с первых теплых дней весны до холодной осени.

Проверено редакцией
Читайте также
Сад будет как лесная лужайка — 3 неприхотливых многолетника: выживут в тени и зацветут без проблем
Общество
Сад будет как лесная лужайка — 3 неприхотливых многолетника: выживут в тени и зацветут без проблем
Ни капли химии — ни следа фитофторы: чем обработать семена перца перед посевом
Общество
Ни капли химии — ни следа фитофторы: чем обработать семена перца перед посевом
Флорист назвала главный страх мужчин перед 8 Марта
Общество
Флорист назвала главный страх мужчин перед 8 Марта
Скважина после зимы: как запустить без проблем и не угробить насос
Семья и жизнь
Скважина после зимы: как запустить без проблем и не угробить насос
Этот многолетник превратит вашу клумбу в россыпь персиковых горошин — роскошное цветение без заморочек и сложных манипуляций
Общество
Этот многолетник превратит вашу клумбу в россыпь персиковых горошин — роскошное цветение без заморочек и сложных манипуляций
сады
цветы
садоводы
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.