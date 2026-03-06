Никакой гнили и ожогов, как у неженок петуний: растет в кашпо без подкормок, не боится ливней и жары

Ищете растение, которое не уступает петунии в красоте, но при этом не боится смены походы? Посадите бакопу — это ампельное чудо растет в кашпо без подкормок, не боится ливней и жары.

В отличие от капризных петуний, которые теряют декоративность после ливня и выгорают на жаре, бакопа только хорошеет: ее мелкие, но невероятно многочисленные цветки покрывают ниспадающие плети сплошным белым, розовым или голубым облаком, создавая эффект живого водопада. Никакой гнили и ожогов, как у неженок петуний!

Она цветет безостановочно с июня до самых заморозков, не требует постоянных подкормок и быстро восстанавливается после дождя. Это растение станет идеальным украшением вашего балкона или террасы, даря красоту без лишних хлопот.

