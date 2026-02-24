Зимняя Олимпиада — 2026
Посадите в самый темный угол: этот многолетник зацветет даже в пещере и не попросит воды годами

Фото: D-NEWS.ru
Представляем вам растение-рекордсмен, которое готово цвести даже там, где, кажется, жизнь невозможна! Речь идет о сангвинарии, удивительном многолетнике, который зацветет даже в пещере и не попросит воды годами.

Это растение — настоящая находка для самых проблемных уголков сада: под густыми кронами деревьев, с северной стороны дома или в тех местах, куда вы редко доходите с лейкой. Сангвинария радует глаз нежными белыми цветами с золотистой серединкой, которые распускаются ранней весной, а после цветения ее крупные резные листья с серебристой изнанкой создают эффектный ковер до середины лета.

Главное преимущество растения — феноменальная выносливость: оно прекрасно растет в тени без дополнительного полива, устойчиво к болезням и вредителям, выдерживает морозы до –35°C и может десятилетиями жить на одном месте, становясь с каждым годом все пышнее. Сангвинария не требует сложного ухода, просто посадите ее в самый темный угол!

Ранее стало известно, какие цвет нужно посеять в феврале по снегу, чтобы в июне получить цветущую клумбу.

