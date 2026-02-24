Зимняя Олимпиада — 2026
Сажаем пахучий красавчик-многолетник в кадку: летом в саду, зимой в доме — как выращивать красивотычинник

Фото: D-NEWS.ru
Красивотычинник лимонный — это не временное украшение на один сезон, а настоящий многолетник, который может радовать цветением десятилетиями. Но есть важный нюанс: всё зависит от климата, в котором вы живёте.

В южных регионах красивотычинник успешно растёт в открытом грунте, зимует без серьёзных проблем и со временем превращается в пышный куст или небольшое дерево с яркими красными «щётками» цветов. Там он действительно ведёт себя как классический садовый многолетник.

В средней полосе и на севере ситуация другая. Здесь красивотычинник не переносит сильных морозов, поэтому его выращивают в кадке или большом горшке. Летом растение выносят в сад, на террасу или балкон, где оно активно растёт и цветёт, а осенью заносят в дом или прохладное помещение на зимовку. Такой способ позволяет сохранить растение живым и здоровым много лет подряд.

В результате получается удобный формат «два в одном»: зимой красивотычинник украшает интерьер, а летом становится ярким акцентом сада. При правильном уходе в кадке он спокойно живёт 20–30 лет, ежегодно наращивает крону и цветёт всё обильнее.

Интересный факт: листья красивотычинника содержат эфирные масла с лимонным ароматом, которые в природе защищают растение от вредителей, а в доме помогают улучшать микроклимат и создают ощущение свежести.

Ранее мы рассказывали о растении заячий хвостик. Стильное решение для сада покоряет текстурой и необычными пушистыми соцветиями.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
