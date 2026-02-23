Заячий хвостик — стильное растение для сада: покоряет текстурой и необычными пушистыми соцветиями

Это растение всё чаще появляется на дачных участках и в современных ландшафтных проектах. Лагурус, известный как «заячий хвостик», покоряет своей нежной текстурой и необычными пушистыми соцветиями, которые действительно напоминают мягкие хвостики.

Заячий хвостик — декоративный однолетник из семейства злаков. Его цилиндрические колоски-метёлки покрыты тонкими волосками, благодаря чему растение выглядит воздушным и очень изящным. Высота побегов может достигать 40–50 см, а в период цветения лагурус становится настоящим украшением клумбы. Растение отличается неприхотливостью и подходит даже для начинающих садоводов. Его можно выращивать прямым посевом в открытый грунт. Для более раннего цветения семена высевают на рассаду в апреле, а в мае пересаживают на постоянное место. В этом случае первые пушистые метёлки появляются уже в начале лета.

Заячий хвостик устойчив к прохладной погоде, любит солнечные участки и умеренный полив. При хорошем освещении соцветия становятся более плотными и яркими. Плазменная обработка семян повышает их всхожесть и помогает получить дружные, крепкие всходы.

Лагурус — это удачное сочетание простоты ухода и высокой декоративности. Он украшает сад летом и продолжает радовать глаз в сухих букетах зимой, оставаясь стильным акцентом в любое время года.

