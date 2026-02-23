Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Сейте прямо в снег — весной скажете спасибо! Когда я впервые посеяла аквилегию «Вайт Барлоу» под зиму, я и представить не могла, что этот скромный пакетик семян превратится в главное украшение моего тенистого уголка. Её махровые, будто кружевные, белоснежные цветки собраны в изящные соцветия и напоминают старинные броши. Они словно светятся в полутени, придавая саду загадочность и очарование. А главное – никаких хлопот! Семена, посеянные в феврале прямо по снегу, проходят естественную стратификацию и весной дружно всходят.

Растение абсолютно неприхотливо: растёт на любых почвах, не требует подкормок и зимует без укрытия. С каждым годом куст становится пышнее, а цветение – обильнее. Аквилегия «Вайт Барлоу» – это идеальный выбор для тех, кто мечтает о красивом саде без лишних усилий. Просто бросьте семена в снег – и каждое лето ваш сад будет утопать в белоснежном кружеве.

