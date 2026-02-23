Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ Военэксперт Гагин: в ВСУ с 2014 года практикуются ритуальные жертвоприношения

На освобожденных территориях Украины российские военнослужащие находят алтари для человеческих жертвоприношений, рассказал в интервью NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что ритуальные убийства практикуют военнослужащие ВСУ, исповедующие антихристианские культы.

На освобождаемых территориях находим алтари для жертвоприношений, капища и сатанинскую (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) атрибутику. В сети немало записей, сами украинские военные выкладывают — кого-то приносят в жертву. Это носит характер именно ритуальных убийств, — убежден Гагин.

Он добавил, что все добытые доказательства о подобных убийствах войдут в обвинительное заключение в новом Нюрнбергском процессе против «террористического формирования, которым стала современная Украина».

Ранее Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины не раз поднимали оружие на свое командование. Кроме того, по его словам, украинские военнослужащие регулярно покидали свои позиции без приказа.

Он также заявил, что по завершении украинского конфликта представителей власти Евросоюза и Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, ожидает тюремное заключение. После подписания мирного договора прокуратура европейских стран проведет проверку, чтобы узнать, как были потрачены выделенные Киеву средства и выяснит, что значительная часть средств были расхищены, отметил советник главы ДНР.