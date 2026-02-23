Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 11:39

Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ

Военэксперт Гагин: в ВСУ с 2014 года практикуются ритуальные жертвоприношения

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

На освобожденных территориях Украины российские военнослужащие находят алтари для человеческих жертвоприношений, рассказал в интервью NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что ритуальные убийства практикуют военнослужащие ВСУ, исповедующие антихристианские культы.

На освобождаемых территориях находим алтари для жертвоприношений, капища и сатанинскую (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) атрибутику. В сети немало записей, сами украинские военные выкладывают — кого-то приносят в жертву. Это носит характер именно ритуальных убийств, — убежден Гагин.

Он добавил, что все добытые доказательства о подобных убийствах войдут в обвинительное заключение в новом Нюрнбергском процессе против «террористического формирования, которым стала современная Украина».

Ранее Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины не раз поднимали оружие на свое командование. Кроме того, по его словам, украинские военнослужащие регулярно покидали свои позиции без приказа.

Он также заявил, что по завершении украинского конфликта представителей власти Евросоюза и Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, ожидает тюремное заключение. После подписания мирного договора прокуратура европейских стран проведет проверку, чтобы узнать, как были потрачены выделенные Киеву средства и выяснит, что значительная часть средств были расхищены, отметил советник главы ДНР.

Ян Гагин
специальная военная операция
ВСУ
жертвоприношения
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Лукашенко забил тревогу из-за «безумной гонки вооружений»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.