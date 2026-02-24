Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:21

Гагин раскрыл новые детали покушения на генерала Алексеева

Гагин: за покушением на генерала Алексеева стоят британские спецслужбы

Подъезд дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева Подъезд дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева Фото: Стрингер/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За покушением на заместителя начальника ГРУ ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоят британские спецслужбы, заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что внедрение в ближнее окружение Алексеева украинских диверсантов тщательно готовилось не один месяц.

Покушение готовилось не месяц, не два. Такие задачи готовятся задолго. Надо понимать, что генерал — с непростой должностью человек. И оказаться рядом, получить к нему доступ — это серьезная операция, — отметил собеседник.

Гагин напомнил, что террористическая акция была осуществлена на фоне проведения переговоров о мире между Россией и Украиной. Напрашивается вывод, что противник намеренно провоцирует РФ на продолжение конфликта, предположил собеседник.

Покушение было осуществлено на фоне мирных переговоров, Алексеев также — их участник. То есть ведутся переговоры, на участника этой группы от нашей страны происходит покушение именно с украинским следом, выявлена сеть — влияние Британии и других стран НАТО, которым не нужен мир. И подобных провокаций много, — отметил собеседник.

Ранее Гагин заявил, что сотни украинских детей насильно изъяты из своих семей и проданы в страны ЕС. Он выразил мнение, что на Западе украинских детей могут использовать как источники органов либо секс-игрушки «для обеспеченных извращенцев».

Также он сообщил, что бригады иностранных медиков в составе подразделений ВСУ вырезали органы у раненых украинских солдат. Доказательств тому, что в ВСУ орудуют так называемые черные трансплантологи, предостаточно, заявил собеседник.

Ян Гагин
специальная военная операция
мирные переговоры
Великобритания
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.