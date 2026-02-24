За покушением на заместителя начальника ГРУ ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоят британские спецслужбы, заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что внедрение в ближнее окружение Алексеева украинских диверсантов тщательно готовилось не один месяц.

Покушение готовилось не месяц, не два. Такие задачи готовятся задолго. Надо понимать, что генерал — с непростой должностью человек. И оказаться рядом, получить к нему доступ — это серьезная операция, — отметил собеседник.

Гагин напомнил, что террористическая акция была осуществлена на фоне проведения переговоров о мире между Россией и Украиной. Напрашивается вывод, что противник намеренно провоцирует РФ на продолжение конфликта, предположил собеседник.

Покушение было осуществлено на фоне мирных переговоров, Алексеев также — их участник. То есть ведутся переговоры, на участника этой группы от нашей страны происходит покушение именно с украинским следом, выявлена сеть — влияние Британии и других стран НАТО, которым не нужен мир. И подобных провокаций много, — отметил собеседник.

Ранее Гагин заявил, что сотни украинских детей насильно изъяты из своих семей и проданы в страны ЕС. Он выразил мнение, что на Западе украинских детей могут использовать как источники органов либо секс-игрушки «для обеспеченных извращенцев».

Также он сообщил, что бригады иностранных медиков в составе подразделений ВСУ вырезали органы у раненых украинских солдат. Доказательств тому, что в ВСУ орудуют так называемые черные трансплантологи, предостаточно, заявил собеседник.