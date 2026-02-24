Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:20

Гагин рассказал об особенностях предстоящих боев за Славянск и Краматорск

Гагин: в Славянске и Краматорске придется выбивать ВСУ из подземных бомбоубежищ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вести боевые действия в Славянске и Краматорске достаточно сложно из-за расположенных там подземных бункеров, предположил в интервью NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин. Он уточнил, что ВСУ укрепились под землей в обоих упомянутых городах, выбивать их оттуда будет непросто.

Большая сложность в обоих городах — там есть промзона, построенная еще в советское время. Чаще всего предприятия советского образца оснащены бомбоубежищами и подземными коммуникациями, которые позволяют войскам противника дислоцироваться там. То есть, все склады находятся под землей чаще всего. И драться за эту промку придется нелегко, — отметил собеседник.

При этом он добавил, что за четыре года СВО российские вооруженные силы научились действовать даже в таких тяжелых условиях. Боевой опыт помогает двигаться вперед, при этом стараясь сохранять жизни солдат, уточнил собеседник.

Мы уже научились за годы спецоперации драться в любых условиях. Мы знаем противника, знаем, как себя вести. И самое главное, мы бережем жизни личного состава. Именно поэтому чаще всего сначала работает авиация, беспилотные системы, артиллерия — и только потом уже идет вперед пехота, — резюмировал военэксперт.

Ранее Гагин сообщил, что на освобожденных территориях Украины российские военнослужащие находят алтари для человеческих жертвоприношений. Он добавил, что ритуальные убийства практикуют военнослужащие ВСУ, исповедующие антихристианские культы.

Сотни украинских детей насильно изъяты из своих семей и проданы в страны ЕС, заявил также советник главы ДНР. По его предположению, на Западе украинских детей могут использовать как источники органов либо секс-игрушки «для обеспеченных извращенцев».

специальная военная операция
Ян Гагин
ВС РФ
Краматорск
Славянск
Виктория Катаева
В. Катаева
