16 марта 2026 в 16:54

«Думал, просто контузило»: сослуживец описал последние минуты жизни Дацика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сослуживец погибшего сына спортсмена Вячеслава Дацика по имени Ярослав с позывным Закат рассказал NEWS.ru, что до последнего верил, что его товарищ выживет. По словам солдата, он надеялся, что Дацика просто очень сильно контузило. Он вспомнил, что грудь и спина бойцы не получили повреждений.

Он лежит и как бы гудит никак, громко дышит и не реагирует вообще на слова, просто смотрит вперед. Я думал, хотя бы просто очень сильно контузило, останется, может, с психологической, неврологической травмой. Ну, живой, — вспомнил Закат.

Он подчеркнул, что Дацик был для него настоящим другом. Он назвал погибшего сослуживца светлым и добрым человеком. Закат обещал Ярославу, что если того переведут в штурмы, он пойдет с ним.

Он чистый, хороший парень. Я старался за ним следить максимально, все показывал, учил каким-то вещам, — добавил солдат.

Как рассказала бабушка Ярослава, его похоронят в Москве. Отец и сын служили вместе в воздушно-десантных войсках. Когда парню исполнилось 18 лет, Вячеслав Дацик принял решение отправиться на СВО вместе с ним, чтобы поддерживать и охранять его. Однако в день гибели молодого человека они оказались в разных группах.

