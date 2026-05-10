В Минобороны раскрыли число уничтоженных за сутки бойцов ВСУ ВСУ за сутки потеряли 735 солдат при зеркальных ударах российской армии

Суточные потери ВСУ в результате нанесения ответных ударов группировками ВС РФ составили порядка 735 военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 80 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 60.

Подразделения группировки войск «Центр». Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия, — сказано в сообщении.

В результате действий группировок «Южная» потери ВСУ составили более 60 военнослужащих. Также украинские войска лишились до 230 солдат в зоне группировки «Восток» и до 15 военных в зоне «Днепра».

Ранее сообщалось, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. Как объяснил аналитик Виталий Арьков, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.