23 февраля 2026 в 11:50

Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ

Гагин: иностранные медики на фронте вырезают органы у тяжелораненых солдат ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бригады иностранных медиков в составе подразделений ВСУ вырезали органы у раненых украинских солдат, рассказал в интервью NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин. Доказательств тому, что в ВСУ орудуют так называемые «черные трансплантологи», предостаточно, заявил собеседник.

Еще с 2014 года мы сталкивались с этим: приезжали иностранные медики под охраной военных, занимались изъятием органов — и у раненых украинских военнослужащих, и у гражданского населения. Наши бойцы находили тела с изъятыми органами. Доказательств много, — сообщил Гагин.

Украинские военные, по его словам, пытались выступать против изъятия органов у своих же раненых, с возмущением обнародовав эти факты в Сети. Однако все недовольства в рядах украинской армии жестко подавляются командирами, уточнил он.

Сами украинские военнослужащие понимали, что происходит нечто ненормальное, часто против этого выступали. Это подавлялось. Но украинский сегмент интернета до сих пор содержит сообщения именно от украинских военных об этих шокирующих фактах, — резюмировал собеседник.

По его мнению, все эти факты должны войти в обвинительное заключение в новом «Нюрнбергском процессе» против «фашизма 21 века».

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда наживаются на продаже органов погибших солдат ВСУ. По мнению Перенджиева, этот преступный бизнес требует международного расследования.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запад закрывает глаза на торговлю органами на Украине. По словам дипломата, человеческие «детали» с легкостью можно приобрести на иностранных онлайн-площадках.

Ян Гагин
специальная военная операция
ВСУ
Нюрнбергский процесс
Виктория Катаева
В. Катаева
