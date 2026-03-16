Дмитриев задался одним вопросом касательно НАТО после слов Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х поинтересовался, насколько плохим будет будущее НАТО. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Альянс «ждет плохое будущее», если он не ответит на запрос Вашингтона о помощи в Ормузском проливе.

Насколько очень плохим является будущее НАТО? — написал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Трамп обдумывает возможность полного захвата иранского острова Харк, поскольку это будет означать «экономический нокаут» Тегерана. Аналитики подчеркнули, что такое решение потребует высадки американских военных.

До этого стало известно, что Белый дом хочет, чтобы другие государства участвовали в охране судов США, проходящих через Ормузский пролив. Американский постпред при ООН Майк Уолтц напомнил о ситуации 80-х годов прошлого века, когда Иран пытался нарушить глобальные энергопоставки. Тогда, по его словам, эскортированием своих танкеров занимались военные корабли Франции, Великобритании и СССР.