Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 17:50

«Даже требуем»: США выступили с дерзким заявлением по Ормузскому проливу

Уолтц: США требуют участия других стран в охране судов в Ормузском проливе

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти США хотят, чтобы другие государства участвовали в охране судов, проходящих через Ормузский пролив, заявил в эфире телеканала CNN американский постпред при ООН Майк Уолтц. Он напомнил о ситуации 80-х годов прошлого века, когда Иран предпринимал попытки нарушить глобальные энергопоставки. Тогда, по его словам, эскортированием своих танкеров занимались военные корабли Франции, Великобритании и даже СССР.

Думаю, именно к этому президент [США Дональд] Трамп призывает мир. Мы <...> приветствуем, поощряем и даже требуем их участия для помощи их собственным экономикам, — подчеркнул Уолтц.

Ранее сообщалось, что Париж отказался отправлять свой авианосец в Ормузский пролив по просьбе Вашингтона. В МИД страны уточнили, что французская авианосная группа с авианосцем «Шарль де Голль» остается в Восточном Средиземноморье.

До этого аналитики выразили мнение, что Трамп может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение во время ее визита в Белый дом. По их словам, есть риск дипломатической неловкости, если американский лидер будет настаивать на отправке японских военных судов в Ормузский пролив.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.