Зеленского обвинили в наживе на продаже органов погибших бойцов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда наживаются на продаже органов погибших солдат ВСУ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, этот преступный бизнес требует международного расследования.

Я считаю, что по поводу продажи органов украинским руководством должно быть проведено расследование международного характера со стороны ООН и любых здравомыслящих организаций. Потому как этот преступный бизнес и раньше процветал вокруг ряда различных точек. Я бы сказал, что все войны и конфликты сейчас развязываются не только для достижения политических целей, а как раз для получения огромнейших прибылей за счет трансплантологии. Команда Зеленского наживается на этом, — пояснил Перенджиев.

Он связал жестокость командования ВСУ, в частности главнокомандующего Александра Сырского, с возможной личной заинтересованностью в этом бизнесе. Политолог отметил, что офицеры могут получать прибыль от гибели солдат, чьи органы затем идут на продажу.

Почему порой говорят, что Сырский не бережет солдат? Складывается впечатление, что он тоже где-то в доле — ему не нужно их беречь. Подумаешь, погибнут — трансплантологи заберут органы, он какую-то часть свою получит. Может быть, и офицеры какие-то тоже в доле. Сами боевики ВСУ заявляют, что офицеров нет с ними на передовой, что все офицеры где-то отдыхают на курортах, пока их подчиненные воюют. Я хочу сказать, что серьезным образом еще никто этим вопросом не занимался. Понятно, что этот бизнес еще и прикрывают на государственном уровне, — резюмировал Перенджиев.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что на передовой на украинской стороне действуют так называемые черные трансплантологи, незаконно изымающие органы у раненых солдат. Российские военные обнаружили в его телефоне соответствующие кадры.

