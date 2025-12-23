Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 21:53

Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря

Московский департамент транспорта объявил об ограничениях движения 24 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На московских дорогах в среду, 24 декабря, возможны локальные ограничения движения, сообщила пресс-служба столичного дептранса. Ведомство порекомендовало жителям пользоваться метро для более быстрого перемещения по городу в этот день.

В связи с локальными ограничениями движения, а также ростом числа поездок завтра для передвижений по городу настоятельно рекомендуем использовать метро. Если поездки на автомобиле не отменить, планируйте их после 20:00, — сказано в публикации.

Дополнительные сложности могут создать погодные условия, а также дорожные происшествия и ремонтные работы, добавили в источнике. Горожанам посоветовали учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Гостином Дворе заявил, что власти сделали многое для снижения нагрузки на дороги в Москве в час пик, но это «не повод почивать на лаврах». По его словам, проблема автомобильных пробок в столице все еще сохраняется.

До этого стало известно, что на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел в эксплуатацию самый современный состав серии «Москва-2026». По сравнению с предыдущими «номерными» составами максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%.

Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
