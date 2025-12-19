Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:49

«Нельзя почивать на лаврах»: Путин высказался о проблеме московских пробок

Путин: проблема высокой загруженности дорог в Москве в час пик еще сохраняется

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти сделали многое для снижения нагрузки на дороги в Москве в час пик, но это «не повод почивать на лаврах», заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Гостином дворе. По его словам, проблема автомобильных пробок в столице все еще сохраняется.

Конечно, в часы перед работой, после работы, поток очень сильный, особенно в центре Москвы. <...> И это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах. Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин выразил мнение, что Россия по-настоящему может гордиться Москвой. Президент отметил, что у мэра города Сергея Собянина хорошо получается выполнять свою работу. Также российский лидер назвал Москву красавицей.

До этого стало известно, что на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел в эксплуатацию самый современный состав серии «Москва-2026». По сравнению с предыдущими «номерными» составами максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%.

Владимир Путин
Москва
пробки
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России
«Нельзя почивать на лаврах»: Путин высказался о проблеме московских пробок
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.