«Нельзя почивать на лаврах»: Путин высказался о проблеме московских пробок Путин: проблема высокой загруженности дорог в Москве в час пик еще сохраняется

Власти сделали многое для снижения нагрузки на дороги в Москве в час пик, но это «не повод почивать на лаврах», заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Гостином дворе. По его словам, проблема автомобильных пробок в столице все еще сохраняется.

Конечно, в часы перед работой, после работы, поток очень сильный, особенно в центре Москвы. <...> И это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах. Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин выразил мнение, что Россия по-настоящему может гордиться Москвой. Президент отметил, что у мэра города Сергея Собянина хорошо получается выполнять свою работу. Также российский лидер назвал Москву красавицей.

До этого стало известно, что на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел в эксплуатацию самый современный состав серии «Москва-2026». По сравнению с предыдущими «номерными» составами максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%.