Еврокомиссия решила проучить Грузию за строптивость

ЕК рассматривает возможность прекращения безвизового режима с Грузией, если Тбилиси продолжит пренебрегать рекомендациями ЕС, следует из отчета Еврокомиссии. Речь идет о том, что законы о прозрачности иностранного влияния, семейных ценностях, защите детей и иноагентах якобы противоречат европейским обязательствам грузинской стороны. Согласно новым правилам, на первом этапе приостановление выдачи виз может коснуться владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов.

На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны, — сказано в документе.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал отношения республики и Евросоюза неблагоприятными. Он отметил, что европейские чиновники стран несправедливо критикуют Тбилиси и придерживаются двойных стандартов.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что число визовых отказов в странах Евросоюза для граждан России неизменно растет. Дипломат подчеркнула, что также сокращаются сроки нахождения по туристическим визам. Кроме того, по словам Захаровой, отдельные государства Европы вообще прекратили выдавать визы гражданам России.