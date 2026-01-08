Атака США на Венесуэлу
Не варю, а заливаю кипятком! Готовлю грузинский суп шечаманды с зеленью, сыром и яйцом за 10 минут

Этот суп ломает все представления о готовке. Нет ни варки, ни тушения, ни долгого ожидания. Вы просто смешиваете свежие ингредиенты в кастрюле, заливаете их крутым кипятком, накрываете крышкой — и через 15 минут получаете ароматный, насыщенный, по-настоящему горячий суп. Это кулинарная магия, пришедшая из грузинских гор.

Пучки свежей зелени (кинза, петрушка, укроп, зеленый лук) тщательно мою и очень мелко шинкую ножом. Чеснок (2-3 зубчика) пропускаю через пресс. Сулугуни (150–200 г) натираю на крупной терке. В кастрюлю, в которой буду подавать, разбиваю 2-3 сырых яйца. Взбиваю их вилкой до однородности. К яйцам добавляю всю нарезанную зелень, чеснок и тертый сыр. Тщательно перемешиваю до состояния густой зеленой пасты. Солю и перчу по вкусу. В чайнике довожу до кипения около 1,5 литра воды. Теперь непрерывно помешивая смесь в кастрюле вилкой или венчиком тонкой струйкой вливаю в нее весь крутой кипяток. Важно мешать, чтобы яйца не сварились хлопьями. Как только вся вода будет влита, интенсивно перемешиваю еще раз. Накрываю кастрюлю крышкой и оставляю настаиваться на 10–15 минут. За это время суп дойдет, сыр немного расплавится, а зелень отдаст бульону весь аромат. Пробую, при необходимости добавляю еще соли или каплю винного уксуса. Подаю сразу, разливая по тарелкам.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

