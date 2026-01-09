Атака США на Венесуэлу
Крабовые палочки, огурец и секретная заправка! Готовлю кани-салат в азиатском стиле — покоряющий вкус без хлопот

Этот кани-салат — далекий и очень удачный родственник простого салата с крабовыми палочками. Азиатская заправка на основе умами (соевый соус), кислоты (рисовый уксус) и остроты (шрирача) моментально переносит его в разряд изысканных закусок. А хрустящее панко и лопающаяся икра тобико добавляют фейерверк текстур.

Крабовые палочки (200 г) нарезаю тонкими кружочками или разбираю на волокна вилкой. Огурец (1 шт.) нарезаю тонкой соломкой или снимаю длинные ленты овощечисткой. Морковь (½ шт.) натираю на терке для корейской моркови или тонко шинкую ножом. На сухой сковороде обжариваю панировочные сухари панко (2 ст. л.) на среднем огне до золотистого цвета, постоянно помешивая. Снимаю с огня. Для заправки в небольшой миске смешиваю майонез (1 ст. л.), соевый соус (1 ч. л.), рисовый уксус (1 ч. л.) и соус шрирача (½ ч. л.). В большой миске соединяю крабовые палочки, огурец и морковь. Поливаю приготовленной заправкой и аккуратно перемешиваю, чтобы все равномерно покрылось. Выкладываю салат в сервировочную миску или на тарелку. Сверху посыпаю обжаренным панко, кунжутными семенами (1 ч. л.) и выкладываю ложку икры тобико (1–2 ч. л.). Подаю сразу, чтобы панко не размокло.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

