Стало известно, что нужно России для добычи нефти и газа в Арктике Шмаль: развитие добычи нефти и газа в Арктике требует новых норм и регламентов

Освоение добычи нефти и газа в Арктике требует разработки новой нормативно-правовой базы, заявил РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. По его словам, также важно определиться с моделью освоения территории.

Арктика — колоссальный резервуар углеводородов. Хотя нефть, находящаяся в ее недрах, относится к категории трудноизвлекаемой, мы умеем с ней работать. Ведь к такой категории относится 60% добываемой в России нефти, — сказал Шмаль.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров обсудили объединение усилий стран для сдерживания России на Крайнем Севере. Отмечается, что стороны согласовали свои позиции по данному вопросу.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ готова сотрудничать с США в Арктике. В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев отметил, что западные страны усиливают военное присутствие в Арктике и предпринимают шаги, направленные на ограничение экономической деятельности России в регионе.