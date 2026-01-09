Атака США на Венесуэлу
Готовое тесто, яблоки и корица! Пеку ленивый штрудель за 15 минут. Рулет с нежной начинкой, как у бабушки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Настоящий венский штрудель требует виртуозного раскатывания тончайшего теста. Этот рецепт — его гениальная «ленивая» адаптация для современных кухонь. Все, что нужно, — готовое слоеное тесто и яблочная начинка, которую томят на сковороде всего несколько минут. Результат — тот же душевный, теплый десерт с ароматом корицы, но в разы быстрее.

Яблоки (4 шт.) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками. В сковороде растапливаю сливочное масло (50 г), добавляю яблоки и сахар (30 г). Тушу на среднем огне 7–10 минут, пока яблоки не станут мягкими. Кукурузный крахмал (1 ст. л.) развожу в 2 ст. л. холодной воды. Вливаю крахмальную смесь к яблокам, интенсивно перемешиваю и прогреваю еще 1–2 минуты, пока начинка не загустеет. Снимаю с огня, добавляю корицу или смесь пряностей (1 ст. л.), перемешиваю и даю полностью остыть. Пласт бездрожжевого слоеного или песочного теста размораживаю по инструкции. Раскатываю в прямоугольник толщиной 3–4 мм. Остывшую яблочную начинку выкладываю вдоль центра теста, оставляя свободными края. По бокам от начинки делаю ножом косые надрезы, не доходя до нее. Заворачиваю штрудель, переплетая эти полоски косичкой поверх начинки. Аккуратно переношу рулет на противень с пергаментом швом вниз. Смазываю взбитым желтком и присыпаю сахаром. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки. Даю немного остыть и нарезаю порционными кусками.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

