Забудьте про сложные торты! Пеку шоколадный корж, а крем варю из манной каши с лимоном. Нежно, бюджетно, вкусно

Такой рецепт доказывает, что для впечатляющего торта не нужны дорогие сливки, творожные сыры или экзотические ягоды. Основа крема — обычная манная каша, которая после взбивания с маслом и лимоном преображается в легкую, пышную, стабильную массу, которую невозможно отличить от изысканного крема.

Готовлю корж: 3 яйца взбиваю со 130 г сахара до пышности. Добавляю 130 г растопленного остывшего маргарина (или сливочного масла). Просеиваю 160 г муки, 2 ст. л. какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Замешиваю тесто. Перекладываю в смазанную форму и выпекаю при 180 °C 40 минут. Готовому коржу даю полностью остыть и разрезаю вдоль на 2 пласта. Для суфле: цедру и мякоть одного лимона измельчаю в блендере или мясорубке. 75 г манки тонкой струйкой всыпаю в 500 мл кипящего молока, постоянно помешивая. Варю густую кашу 3–5 минут, остужаю полностью. В остывшую кашу добавляю 120 г сахара, 200 г размягченного сливочного масла и измельченный лимон. Взбиваю миксером 5–7 минут до светлой пышной массы. Собираю торт: на корж выкладываю все суфле, накрываю вторым коржом. Для глазури смешиваю по 3 ст. л. сметаны, сахара и какао. Довожу до кипения, снимаю с огня, добавляю 50 г сливочного масла, перемешиваю. Остывшей, но еще жидкой глазурью заливаю торт сверху. Убираю в холодильник на несколько часов.

