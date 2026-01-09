Атака США на Венесуэлу
Картофель, сало и шкварки. Деревенские лепешки «с дымком» — сытно, просто и очень по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти лепёшки — настоящий вкус из детства, который пахнет дымком от печи и деревенским простором. В них нет ничего лишнего, только картофель, ароматные шкварки с луком и щепотка соли. Именно такая простота рождает магию: хрустящая золотистая корочка, за которой скрывается нежная тающая серединка с дымными нотками топлёного сала. Сытно, душевно и бесконечно уютно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 200 г свиного сала с мясной прослойкой, 1 крупная луковица, 2 ст. л. муки, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Сало нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сухой сковороде до вытопленного жира и появления золотистых шкварок. Добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до мягкости. Картофель очистите, натрите на мелкой тёрке и хорошо отожмите лишний сок. В картофельную массу добавьте шкварки с луком и жиром, муку, соль. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепёшки, и жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или солёными огурцами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
