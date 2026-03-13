Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Пирожки без теста за 10 минут: простой рецепт из творога и яиц для быстрого завтрака

Фото: ии
Иногда хочется чего-то сытного и домашнего, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой рецепт быстрых пирожков на основе творога и яиц. Они получаются нежными, ароматными и готовятся буквально за несколько минут на обычной сковороде.

Ингредиенты:

  • творог 5% — 300 г;
  • яйца вареные — 3 шт. (около 180 г);
  • яйца сырые — 3 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 40–50 г;
  • зеленый лук — 20 г;
  • укроп — 10 г;
  • петрушка — 10 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Вареные яйца натрите на терке или нарежьте небольшими кубиками. Соедините их с творогом и сырыми яйцами в глубокой миске. Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте к основной массе. Зеленый лук, укроп и петрушку мелко порубите ножом и также отправьте в смесь.

Посолите по вкусу, всыпьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной и густой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте смесь ложкой, формируя небольшие пирожки.

Обжаривайте их на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Затем накройте сковороду крышкой на минуту. Пирожки получаются мягкими, ароматными и отлично подходят для быстрого завтрака или перекуса.

Ранее сообщалось, что иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. В таком случае выручают быстрые чесночные лепешки на сковороде.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
