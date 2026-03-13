Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Ленивая пицца на сковороде из лаваша: сытый завтрак, который готовится быстрее яичницы

Когда утром совсем нет времени, хочется приготовить что-то быстрое, но при этом вкусное и сытное. В таком случае выручает простой рецепт из обычного лаваша. Получается аппетитное блюдо, напоминающее пиццу: сверху сочная начинка и расплавленный сыр, а снизу — румяная хрустящая основа.

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий — 1 лист (около 100 г);
  • яйца — 3 шт. (примерно 180 г);
  • молоко — 100 мл;
  • болгарский перец — 1 шт. (120–150 г);
  • помидор — 1 шт. (120 г);
  • сыр твёрдый — 100 г;
  • петрушка — 10 г;
  • растительное масло — 15 мл;
  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Лаваш сверните рулетом и нарежьте тонкой соломкой. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте щепотку соли и любимые специи. Болгарский перец нарежьте небольшими кусочками, помидор — кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке, а петрушку мелко порубите.

Разогрейте сковороду на умеренном огне и смажьте её растительным маслом. Выложите нарезанный лаваш, залейте яично-молочной смесью и слегка перемешайте. Сверху равномерно распределите овощи и сыр. Накройте сковороду крышкой и готовьте около 10 минут на небольшом огне, пока сыр расплавится, а основа станет румяной. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой и нарежьте на треугольники, как пиццу.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить легкий салат из простых продуктов, но чтобы вкус получился ярким и запоминающимся. Салат «Маруся» — как раз такой вариант.

Проверено редакцией
