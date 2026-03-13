Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:11

Тушеная капуста на роме: эксперимент, который покорит ваше сердце

Тушеная капуста на роме: эксперимент, который покорит ваше сердце Тушеная капуста на роме: эксперимент, который покорит ваше сердце Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Представьте: обычная капуста превращается в нежное лакомство с ноткой карибского тепла. Тушеная капуста на роме — это простой рецепт, который удивит домочадцев. Готовится за полчаса, а вкус запоминается надолго!

Возьмите 1 кочан белокочанной капусты (1 кг), 2 луковицы, 2 моркови, 100 г рома (темного для аромата), 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист. Нарежьте капусту соломкой, лук и морковь — кубиками. Обжарьте овощи на масле 5 минут, добавьте капусту, тушите 10 минут под крышкой. Влейте ром, томатную пасту, специи, долейте 100 мл воды. Готовьте на медленном огне 15 минут, помешивая. Получается 4 порции: 150 ккал на порцию, идеально для ужина.

Попробуйте тушеную капусту на роме сегодня! Подавать с мясом или просто с хлебом. Удивите близких этим хитрым блюдом. Но помните, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
