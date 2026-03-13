Добавляю капусту прямо в картофельное пюре — через 20 минут на столе горка румяных шариков, вкуснее котлет

Беру картофельное пюре, нашинкованную капусту и яйцо — и готовлю румяные шарики прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные шарики с хрустящей корочкой снаружи и мягкой, сочной серединкой внутри, где картофель и капуста создают идеальную гармонию. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, и никакое пюре уже не нужно.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов картофельного пюре (можно вчерашнего), 200 граммов белокочанной капусты, одно яйцо, две столовые ложки муки, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, переложите в миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче.

Добавьте картофельное пюре, яйцо, муку, перец и тщательно перемешайте до однородности. Из полученной массы влажными руками скатайте небольшие шарики. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте шарики на среднем огне, переворачивая, до золотистой хрустящей корочки со всех сторон. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.