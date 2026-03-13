Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:10

Тушеная капуста на коньяке: необычный вкус за 30 минут

Тушеная капуста на коньяке: необычный вкус за 30 минут
Представьте: семейный вечер, ароматный ужин без лишних хлопот. Тушеная капуста на коньяке — это простое блюдо, которое превратит обычный гарнир в шедевр. Готовится за полчаса, а вкус — как от шеф-повара!

Возьмите 500 г белокочанной капусты, нашинкуйте тонко. Лук (1 шт.) и морковь (1 шт.) порежьте кубиками, обжарьте на сковороде с 2 ст. л. масла 5 минут. Добавьте капусту, тушите под крышкой 10 минут. Влейте 50 мл коньяка, посолите, поперчите, бросьте лавровый лист и 1 ч. л. сахара. Готовьте еще 15 минут на слабом огне, помешивая. Коньяк придаст нежный карамельный оттенок — капуста станет сочной и ароматной!

Получится 4 порции по 150 ккал. Идеально с мясом или как самостоятельное блюдо. Попробуйте сегодня — и влюбитесь в этот рецепт! Не забывайте, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы поделились рецептом постного суфле без выпечки.

