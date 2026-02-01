Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви Патриарх Кирилл выпил в юности две бутылки коньяка в борьбе с давлением на РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в годы учебы в семинарии провел четырехчасовой разговор с уполномоченным по делам религии, во время которого они вдвоем выпили две бутылки коньяка. Он подчеркнул, что чиновник тогда «по природе был врагом Церкви». Глава РПЦ добавил, что именно этот эпизод помог ему понять, как можно действовать даже в неблагоприятных условиях, передает РИА Новости.

Разговор длился четыре часа. Без этой детали трудно понять эпоху: две бутылки коньяка выпили. И я тогда понял, что он, конечно, враг и еще раз враг. Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать, — заявил предстоятель.

По словам патриарха, добиться от чиновников разрешений даже на простейшие церковные мероприятия в те годы было крайне трудно. Он уточнил, что уполномоченный «мирился» с существованием священников, но делал все, чтобы «не расширять и не укреплять церковную жизнь». Несмотря на это, церковным деятелям удавалось продвигать важные инициативы.

Глава РПЦ призвал современное духовенство помнить о прошлом Церкви и не ограничиваться достигнутым, несмотря на нынешние благоприятные условия. Сегодня священнослужители не сталкиваются с прежними угрозами, получают поддержку властей и возможности для строительства храмов, однако должны сохранять внутреннюю устойчивость и верность служению, добавил он.

