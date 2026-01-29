Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 16:06

Патриарх Кирилл призвал защитить русский язык от «эпидемии сквернословия»

Патриарх Кирилл предложил принять закон по защите русского языка от мата

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: president.az
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе выступления на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации предложил законодательно защитить русский язык от нецензурной брани, передает пресс-служба верхней палаты парламента. Он сравнил распространение мата в речи россиян с эпидемией.

Убежден, что государственная защита русского языка должна также касаться и борьбы со сквернословием. Эта эпидемия захватила наше общество от мала до велика, проникла в бытовую речь взрослых и детей, в СМИ и в цифровую среду, — сказал глава РПЦ.

Он подчеркнул, что задача очищения публичного пространства от мата является чрезвычайно актуальной. По мнению патриарха, такой закон станет проявлением уважения к национальной культуре и истории, заботой о будущем страны и ее народа, поскольку мат разрушает не только языковые нормы, но и нравственные устои общества.

Ранее священнослужитель призвал разработать федеральный закон, запрещающий аборты в зарегистрированном браке без согласия будущего отца. По его словам, решение женщины может быть эмоциональным и муж должен иметь право голоса. Глава РПЦ также призвал принять закон об ответственности за склонение к аборту.

