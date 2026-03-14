14 марта 2026 в 08:05

В МВД раскрыли, чем грозит покупка водительских прав в интернете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Покупка водительских удостоверений в интернете без сдачи экзаменов может привести к лишению свободы, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства. По словам источника, такая мера квалифицируется как подделка документов.

Законная процедура получения прав в обязательном порядке включает в себя медицинскую комиссию, обучение в лицензированной автошколе и личную сдачу экзаменов в подразделениях ГИБДД, — напомнили в пресс-центре.

В МВД указали, что за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал инициативу Общественной палаты РФ о введении штрафов за неоплаченную парковку с учетом доходов водителей. По его мнению, авторы идеи не учитывают реалии России, где не всегда удается выявить реальные доходы граждан, особенно владельцев дорогих автомобилей.

До этого автоюрист Сергей Радько заявил, что ужесточение наказания за слепящие или неисправные фары само по себе не исправит ситуацию со стареющим автопарком. Эксперт подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация не позволяет большинству водителей просто купить новую машину.

