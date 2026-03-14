В МВД раскрыли, чем грозит покупка водительских прав в интернете МВД: покупка водительских прав в интернете без экзаменов грозит лишением свободы

Покупка водительских удостоверений в интернете без сдачи экзаменов может привести к лишению свободы, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства. По словам источника, такая мера квалифицируется как подделка документов.

Законная процедура получения прав в обязательном порядке включает в себя медицинскую комиссию, обучение в лицензированной автошколе и личную сдачу экзаменов в подразделениях ГИБДД, — напомнили в пресс-центре.

В МВД указали, что за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков предусмотрена уголовная ответственность.

