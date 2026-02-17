Зимняя Олимпиада — 2026
Автоюрист усомнился в пользе штрафов за слепящие фары

Адвокат Радько: штрафы за слепящие фары не решат проблему стареющего автопарка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ужесточение наказания за слепящие или неисправные фары само по себе не исправит ситуацию со стареющим автопарком, заявил автоюрист Сергей Радько в беседе с «Вести.Ру». Эксперт подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация не позволяет большинству водителей просто купить новую машину.

Средний возраст легковушек у нас составляет больше 15 лет. Наш парк стареет, и, чтобы бороться со старыми машинами, нужны какие-то другие меры, а не только лишь штрафы за плохое техническое состояние, — сказал Радько.

Юрист убежден, что подходить к вопросу необходимо системно. В первую очередь следует глобально решать проблему доступности новых автомобилей для граждан. Последние изменения, в частности повышение утилизационного сбора, по сути, поставили крест на возможности многих людей поменять машину, отметил он. Пока этот вопрос не будет урегулирован, одними штрафами ситуацию с неисправными фарами и другими техническими проблемами не исправить.

Ранее эксперт Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что около 10 автомобильных брендов из Китая могут уйти с российского рынка. По его словам, в зоне риска оказались Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV.

