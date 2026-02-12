Зимняя Олимпиада — 2026
«Китайцы» массово готовятся к уходу с российского авторынка

Эксперт НАС Шапарин: 10 китайских автобрендов могут покинуть Россию

Около 10 автомобильных брендов из Китая могут уйти с российского рынка, заявил в беседе с Telegarm-каналом SHOT эксперт Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, в зоне риска оказались Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV.

В качестве главной причины специалист назвал колоссальные убытки после повышения утильсбора с 1 января 2026 года. Для некоторых моделей сбор вырос с 750 до 900 тыс. рублей, что повлекло за собой увеличение конечной цены. При этом продажи и без того были небольшими — у некоторых брендов они не превышали трех тысяч машин в год.

Еще один фактор — это проигранная конкуренция, поскольку рынок прочно заняли Geely, Haval и Chery. Так, Kaiyi за прошлый год закрыла более 30 дилерских центров, а ее убыток достиг 1,9 млрд рублей. Не лучшим образом дела обстоят у BAIC, SWM и Dongfeng.

Ранее Министерство земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи объявило об отзыве 179,9 тыс. автомобилей Hyundai, Kia и BMW, обосновав это производственными дефектами. Так, Hyundai и Kia отзывают транспортные средства из-за неполадок в работе приборной панели, а в машинах BMW обнаружена неисправность кондиционер.

