Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:51

Владельцы Hyundai, Kia и BMW могут столкнуться с отзывом

Hyundai, Kia и BMW вернут почти 180 тыс. машин из-за дефектов

Фото: Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи объявило об отзыве 179,9 тыс. автомобилей Hyundai, Kia и BMW. В заявлении ведомства это обосновывается производственными дефектами.

В 179 880 автомобилях были выявлены производственные дефекты, в связи с чем будет добровольно проведена корректирующая мера (отзыв), — говорится в документе.

Так, Hyundai и Kia отзывают транспортные средства из-за неполадок в работе приборной панели. В автомобилях BMW обнаружена неисправность кондиционера, способная привести к остановке двигателя. Отзыв коснется 51 модели, включая свыше 39 тыс. автомобилей Hyundai Motor, 69 тыс. машин Kia и почти 10 тыс. BMW.

До этого китайский автопроизводитель Nio объявил об отзыве 246 229 электромобилей из-за сбоев в программном обеспечении. Речь идет о трех моделях, которые выпускались с 2018 по 2023 год.

Тем временем появилась информация, что водители автомобилей Haval H9 и Haval F7x из-за холодов сталкиваются с блокировкой дверей машин. Вдобавок ручки дверей могут выйти из строя при попытке их открыть.

автомобили
Южная Корея
Hyundai
KIA
BMW
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт рассказал, как защитить умные кормушки для питомцев от взлома
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь бойцов СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре ВСУ
«Бог Кузя» возобновил проповеди
Гендиректор РЖД рассказал о вынужденных мерах в отношении работников
В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.