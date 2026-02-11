Владельцы Hyundai, Kia и BMW могут столкнуться с отзывом

Министерство земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи объявило об отзыве 179,9 тыс. автомобилей Hyundai, Kia и BMW. В заявлении ведомства это обосновывается производственными дефектами.

В 179 880 автомобилях были выявлены производственные дефекты, в связи с чем будет добровольно проведена корректирующая мера (отзыв), — говорится в документе.

Так, Hyundai и Kia отзывают транспортные средства из-за неполадок в работе приборной панели. В автомобилях BMW обнаружена неисправность кондиционера, способная привести к остановке двигателя. Отзыв коснется 51 модели, включая свыше 39 тыс. автомобилей Hyundai Motor, 69 тыс. машин Kia и почти 10 тыс. BMW.

До этого китайский автопроизводитель Nio объявил об отзыве 246 229 электромобилей из-за сбоев в программном обеспечении. Речь идет о трех моделях, которые выпускались с 2018 по 2023 год.

Тем временем появилась информация, что водители автомобилей Haval H9 и Haval F7x из-за холодов сталкиваются с блокировкой дверей машин. Вдобавок ручки дверей могут выйти из строя при попытке их открыть.