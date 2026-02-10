Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:01

Китайские автомобили стали брать в «заложники» своих хозяев

SHOT: из-за холодов у машин Haval ломаются ручки и блокируются двери

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Водители автомобилей Haval H9 и Haval F7x из-за холодов сталкиваются с блокировкой дверей машин, передает Telegram-канал SHOT. Вдобавок, ручки дверей могут выйти из строя при попытке их открыть.

Владельцы китайских авто также сталкиваются с трудностями при запуске двигателя: он не заводится, а стартер работает вхолостую. Проблемы с использованием автомобилей начинаются уже при температуре -10 °С.

Помимо этого, в автомобилях Haval из-за низких температур может перестать работать дисплей. В ночное время экран «замерзает», после чего начинает мигать и выключается. Сенсор теряет чувствительность к прикосновениям. Чтобы устранить эту неисправность, может потребоваться замена дисплея, стоимость которой варьируется от 50 до 80 тыс. рублей.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что зимой автовладельцам важно правильно очищать машину от снега и льда, чтобы не повредить ее. По его словам, неправильная очистка может привести к порче лакокрасочного покрытия. Эксперт порекомендовал сначала прогреть автомобиль, затем осторожно убрать снег со стекол и зеркал. Начинать следует с аккуратного открытия машины и запуска двигателя перед очисткой.

автомобили
китайские автомобили
блокировки
морозы
