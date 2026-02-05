Автоэксперт объяснил, как снег и лед могут повредить автомобиль Автоэксперт Шапарин: при неправильной чистке машины можно поцарапать краску

Неправильная очистка машины от льда и снега может повредить лакокрасочное покрытие, рассказал aif.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он отметил, что авто необходимо прогреть перед очисткой.

Гораздо больше вреда наносят сами автовладельцы, которые пытаются неправильно счищать снег и наледь со своих машин. Большинство использует щетки, на которых могут намерзать ледяные наростики, и они могут испортить лакокрасочное покрытие. Поэтому очень важно разумно подходить к размораживанию собственного автомобиля. Нужно его осторожно открыть, завести, потом аккуратно убрать снег со стекол и зеркал, чтобы не спеша доехать до ближайшей автомойки, — рассказал Шапарин.

Автоэксперт подчеркнул, что сами по себе снег и мороз не опасны для машины. По его словам, повредить автомобиль могут резкие перепады температур.

Ранее автоэксперт Никита Родионов рассказал, что плавный старт при начале поездки поможет защитить машину в морозы. Он отметил, что стиль вождения влияет на сохранность автомобиля не меньше технических деталей.