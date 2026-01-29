Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 10:37

Автоэксперт дал советы по защите машины в мороз

Автоэксперт Родионов: плавный старт позволит защитить машину в морозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Плавный старт при начале поездки поможет защитить машину в морозы, рассказал Lenta.ru технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Никита Родионов. Он отметил, что стиль вождения влияет на сохранность автомобиля не меньше технических деталей.

Главным фактором сохранения ресурса остается манера вождения в первые километры пути. Плавный старт, избегание выворота колес и любых резких маневров позволяют материалам восстановить свои свойства. Это значительно продлевает срок службы автомобиля, — рассказал Родионов.

Автоэксперт подчеркнул, что сохранить автомобиль помогут также качественные технические жидкости. По его словам, лучше использовать гели, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.

Ранее автоэксперт Елена Лисовская рассказала, что в мороз автомобилям рекомендуется двигаться со скоростью почти в два раза меньше, чем обычно. По ее словам, в холодную погоду ходовая часть функционирует не очень хорошо.

