20 января 2026 в 18:02

Автоэксперт рассказала, с какой скоростью нужно ездить на морозе

Автоэксперт Лисовская: в мороз нужно ездить со скоростью в два раза меньше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В мороз автомобилям рекомендуется двигаться со скоростью почти в два раза меньше, чем обычно, рассказала в беседе с NEWS.ru телеведущая, автоэксперт, автор видеоблога об авто «Лиса Рулит» Елена Лисовская. По ее словам, в холодную погоду ходовая часть функционирует не очень хорошо.

В морозы идут экстремальные нагрузки на все, включая ходовую часть. «Лежачие полицейские» и ямки стоит проезжать со скоростью в два раза меньше, чем вы это делаете обычно. Берегите ходовую часть, в замороженном состоянии свои функции она выполняет хуже, — сказала автоэксперт.

По ее словам, если в вашем автомобиле старая тормозная жидкость и вы не помните, когда ее меняли, на сильном морозе она может потерять свои свойства, что в конечном итоге приведет к сильной аварии.

Перед морозами нужно протестировать предпусковой подогреватель двигателя — он помогает подготовить авто к работе в условиях низких температур, — посоветовала Лисовская.

Ранее стало известно, как избежать возгорания автомобиля зимой. Рекомендуется регулярно проводить технический осмотр, чтобы специалисты могли выявить и устранить неисправности. Установкой магнитол, сигнализации, предпускового подогревателя и так далее нужно заниматься в автомобильных центрах. Кроме того, в каждой машине должны находиться первичные средства пожаротушения.

Степанида Королева
С. Королева
Максим Ширяев
М. Ширяев
