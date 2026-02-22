Зимняя Олимпиада — 2026
Мерц объяснил, почему он резко засобирался в Вашингтон

Мерц намерен посетить Вашингтон и представить Трампу позицию ЕС по пошлинам

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD анонсировал визит в Вашингтон, где намерен представить единую позицию Евросоюза по вопросу импортных пошлин. Поездка состоится через неделю на фоне обострения торгового конфликта после решения Верховного суда США и последовавшего за ним повышения тарифов американским президентом Дональдом Трампом.

Мы с Евросоюзом должны скоординироваться... и я направлюсь в Вашингтон с общей, скоординированной позицией Европы, — рассказал Мерц.

Политик выразил надежду, что после вердикта Верховного суда, признавшего недействительным введение пошлин на основании закона о чрезвычайных полномочиях, удастся добиться снижения таможенной нагрузки на немецкую экономику. Однако ситуация осложняется реакцией Трампа. Он назвал решение суда «позором» и объявил о наличии запасного плана.

Через несколько дней после вердикта ВС лидер повысил введенные ранее импортные пошлины против всех стран мира с 10% до 15%. Миссия Мерца будет проходить в условиях, когда американский президент не только не отменил пошлины, но и усилил давление на торговых партнеров.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что аннулирование пошлин Трампа стало политическим сигналом. По его мнению, они не затрагивали Россию напрямую, но могли повлиять на объем экспорта РФ в Индию и Китай. Решение Верховного суда США вывело внутреннюю политическую борьбу на новый уровень.

